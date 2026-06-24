Уфимский университет вошел в топ-20 рейтинга IT-вузов России

В рейтинге учитывались зарплаты IT‑специалистов, окончивших вуз в 2020-2025 годах.

У выпускников МФТИ (Москва) самые высокие зарплаты в IT-сфере – 350 тыс. рублей в месяц в среднем.

Второе место в рейтинге разделили Университет ИТМО (Санкт-Петербург) и МИФИ (Москва) – их выпускники зарабатывают в среднем по 300 тыс. рублей.

Третью строчку разделили: МГУ, МГТУ и ВШЭ (все – Москва) – 290 тыс. рублей.

Из Башкортостана в топ-20 только Уфимский университет науки и технологий, выпускники которого в IT зарабатывают в среднем 160 тыс. рублей в месяц. 77% из них при этом остаются и работают в Уфе.