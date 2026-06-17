В строительстве Уфимского кампуса задействовано почти 1000 человек

По словам главы правительства, на сегодняшний день, 17 июня, на площадке работают почти тысяча человек и 34 единицы техники. Работы ведутся по графику и «без суеты».

«Делюсь деталями. К этому моменту выполнены бетонная подготовка, фундаментная монолитная плита, плиты перекрытия, кровля стилобатной части, гидроизоляция стен.

Сейчас бетонируют и армируют стены и колонны, возводят этажи башен, монтируют инженерные сети. Параллельно ведем отделку помещений, электромонтаж и внешнее благоустройство», – сообщил Андрей Назаров.