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Наука и образование

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В строительстве Уфимского кампуса задействовано почти 1000 человек

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров рассказал о том, как сегодня продвигается реализация масштабного проекта – Уфимского студенческого кампуса.

Фото опубликовал Андрей Назаров

По словам главы правительства, на сегодняшний день, 17 июня, на площадке работают почти тысяча человек и 34 единицы техники. Работы ведутся по графику и «без суеты».

«Делюсь деталями. К этому моменту выполнены бетонная подготовка, фундаментная монолитная плита, плиты перекрытия, кровля стилобатной части, гидроизоляция стен.

Сейчас бетонируют и армируют стены и колонны, возводят этажи башен, монтируют инженерные сети. Параллельно ведем отделку помещений, электромонтаж и внешнее благоустройство», – сообщил Андрей Назаров.

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