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Наука и образование

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22 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку в Башкортостане

Министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин опубликовал результаты Единого государственного экзамена по русскому языку.

В этом году в регионе ЕГЭ по русскому языку сдавали 16 164 выпускника.

Количество стобалльников достигло 22 человек. Министр отметил, что это замечательный результат, который в два раза превышает прошлогодние показатели – в прошлом году их было 11, с учетом пересдач 13.

2640 выпускников, набрали от 81 балла и выше. Увеличилось и количество выпускников, набравших от 61 и выше баллов.

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