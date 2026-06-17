22 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку в Башкортостане

Министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин опубликовал результаты Единого государственного экзамена по русскому языку.
В этом году в регионе ЕГЭ по русскому языку сдавали 16 164 выпускника.
Количество стобалльников достигло 22 человек. Министр отметил, что это замечательный результат, который в два раза превышает прошлогодние показатели – в прошлом году их было 11, с учетом пересдач 13.
2640 выпускников, набрали от 81 балла и выше. Увеличилось и количество выпускников, набравших от 61 и выше баллов.
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