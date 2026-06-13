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Наука и образование

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51 выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ по химии в Башкортостане

Министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин опубликовал результаты первых Единых государственных экзаменов – по химии, литературе и истории.

ЕГЭ по химии в Башкортостане сдавали 2920 человек. Сразу 51 выпускник набрал 100 баллов. 81 балл и выше набрали 659 человек.

По литературе результаты скромнее: сдавали 507 человек, из них семь стобалльников, 81 балл и выше набрали 59 человек.

Историю сдавали 1524 выпускника, 100 баллов набрали всего два человека, 81 балл и выше - 228 выпускников.

Посмотреть свои результаты можно тут.

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