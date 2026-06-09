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Наука и образование

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Уфимский вуз получит 72 млн рублей на реализацию проекта

Уфимский университет науки и технологий стал победителем федерального конкурса на создание и развитие технологических лабораторий для прикладных научных исследований.

Фото: правительство Башкортостана

Всего на отбор было подано 60 заявок, из них поддержку получили только 22.

Всего УУНиТ получит 72 млн рублей за три года: в 2026 году – 18 млн рублей, в 2027 году – 24 млн рублей, в 2028 году – 30 млн рублей. Новую ттехнологическую лабораторию создадут на базе кафедры технологии машиностроения Института технологий и материалов УУНиТ.

В ней молодые ученые, аспиранты и студенты университета займутся исследованиями в области повышения стойкости металлорежущего инструмента, который используется при обработке авиационных материалов – в частности, разработкой технологии нанесения нанокомпозитных покрытий системы Ti-Al-Cr-Si-B-N на твердосплавный инструмент. Такие покрытия должны повысить его твердость, износостойкость и жаростойкость, а также снизить сцепление с обрабатываемым материалом.

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