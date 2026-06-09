Уфимский вуз получит 72 млн рублей на реализацию проекта

Всего на отбор было подано 60 заявок, из них поддержку получили только 22.

Всего УУНиТ получит 72 млн рублей за три года: в 2026 году – 18 млн рублей, в 2027 году – 24 млн рублей, в 2028 году – 30 млн рублей. Новую ттехнологическую лабораторию создадут на базе кафедры технологии машиностроения Института технологий и материалов УУНиТ.

В ней молодые ученые, аспиранты и студенты университета займутся исследованиями в области повышения стойкости металлорежущего инструмента, который используется при обработке авиационных материалов – в частности, разработкой технологии нанесения нанокомпозитных покрытий системы Ti-Al-Cr-Si-B-N на твердосплавный инструмент. Такие покрытия должны повысить его твердость, износостойкость и жаростойкость, а также снизить сцепление с обрабатываемым материалом.