В Башкортостане подготовят план развития инклюзивного образования до 2030 года

Андрей Назаров поручил подготовить межведомственный план развития инклюзивного образования до 2030 года и усилить психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам.

На сегодняшний день в республике более 35 тыс. школьников с ограниченными возможностями здоровья. Большинство из них (82%) учатся в обычных школах, где созданы специальные условия. Остальные получают образование в коррекционной системе.

«Наша задача сделать хорошо работающую бесшовную систему от республиканского центра до конкретной школы, педагога, ребенка и его родителей. Для этого уже действует сеть из 19 региональных ресурсных центров, а в каждом муниципалитете определены опорные школы. Они консультируют родителей, помогают педагогам и координируют работу на местах.

С 2025 года запустили проект "Мобильная помощь детям с ОВЗ". В нем вместе работают специалисты образования, здравоохранения и соцзащиты», – рассказал Андрей Назаров.