В Башкортостане более 200 тыс. детей смогут отдохнуть в летних лагерях в 2026 году

Министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин сообщил о том, что в период летней оздоровительной кампании планируют открыть 1940 детских лагерей.

Как ожидается, в общей сложности они примут 201 357 детей.

Из них большая часть – 1091 лагерь с охватом 111 695 детей – это пришкольные лагеря.

Также откроется 739 лагерей труда и отдыха – они примут 24 371 школьника.

В 100 загородных стационарных лагерях за лето отдохнет 63 491 ребенок, в 10 палаточных – 1800 детей.