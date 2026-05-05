Школы Башкортостана перейдут на цифровую платформу «Московская электронная школа»

Школы Башкортостана перейдут на единую цифровую платформу «Московская электронная школа».

Большинство перейдет уже к первому сентября, остальные – до конца 2026 года.

«Что это даст? Учителям – снижение бюрократической нагрузки, возможность повышать квалификацию, перенимать лучшие педагогические практики. Родителям – возможность следить за успеваемостью ребёнка, записывать его на дополнительные занятия, оформлять все документы в электронном виде. Детям – интересные уроки и образовательные программы, доступ к огромной библиотеке знаний, которая полностью соответствует всем федеральным стандартам.

Могли бы мы сами создать аналогичную платформу? Наверное, да, но это потребовало бы времени и колоссальных вложений. "Московская электронная школа" уже обкатана в ряде регионов, и мы рады тоже включиться в этот проект», – сообщил глава региона.