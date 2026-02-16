Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе открылась самая большая школа в ПФО

Сегодня, 16 февраля, в Кузнецовском затоне глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия Центра образования №164.

Здание школы площадью более 31 тыс. кв. м построено в форме буквы «А». Всего здесь 96 учебных кабинетов, четыре спортзала, стадион, несколько игровых площадок, медицинский блок, столовая на 700 мест, актовый зал на 494 места, есть эко-кафе.

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья оборудовали лифт, пандусы и отдельные санитарные комнаты.

В учреждении реализуют программу «Школа полного дня» – после уроков у учеников есть возможность посещать кружки и секции, заниматься творчеством и спортом.

К моменту открытия полностью укомплектовали классы с первого по восьмой, где учатся 1339 детей. В этом году наберут и учащихся 9-11 классов. А с первого сентября 2026 года по запросу родителей откроют коррекционные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ресурсный класс для первоклассников с расстройствами аутического спектра.

