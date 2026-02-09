Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане в 2026 году откроют 5 новых школ

Глава Башкортостана Радий Хабиров поделился планами по строительству в регионе новых образовательных учреждений.

Фото опубликовал Радий Хабиров

По словам главы республики, в 2026 году планируют ввести сразу пять школ почти на шесть тыс. ученических мест, все они строятся по концессии.

Это объекты в Стерлитамаке, Нефтекамске и Уфе. В столице школы расположатся в микрорайонах Глумилино, Яркий и по улице Миловской.

Также в планах сдача в 2027 году детского сада в Нагаево и флагманской школы для одаренных детей – Республиканского математического лицея-интерната.

Обсуждается финансирование для завершения строительства проблемных объектов образования в Караидельском и Аскинском районах, в Уфе – в Советском районе на улице Дмитриева.

