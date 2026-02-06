Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане больше половины ученых – мужчины

Республиканское отделение Федеральной службы государственной статистики опубликовало отчет, приуроченный ко Дню российской науки.

Согласно отчету Башстата, всего в республике порядка 7,1 тыс. человек занято научными исследованиями и разработками.

62,9% из них – исследователи, 10,5% – техники, остальные – вспомогательный и прочий персонал.

Исследователи в основном изучают естественные (2024 человек), технические (1758) и общественные (290) науки.

Среди исследователей 1,3 тыс. человек имеет ученую степень, большинство (74,8%) – кандидаты наук.

55,4% исследователей – мужчины. Наиболее многочисленная возрастная группа – до 39 лет.

В структуре затрат 18,2% денег направляется на фундаментальные исследования, 19,6% – на прикладные и 62,2% – на разработки.

