Прокуратура проводит проверку после ДТП с автобусом в Уфе

Авария произошла вчера, 27 января, около 16:50 напротив дома №1 по улице Правды в Демском районе.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

По предварительным данным, водитель, управляя автобусом «Лотус», уходя от столкновения с автомобилями, которые ехали впереди, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Lada Iskra, после чего врезался в остановочный павильон.

Водитель легкового автомобиля с травмами обратился за медицинской помощью.

Автобус следовал по маршруту № 258П. Прокуратура проверит исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок, в том числе в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспортного средства.

