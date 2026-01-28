Прокуратура проводит проверку после ДТП с автобусом в Уфе

По предварительным данным, водитель, управляя автобусом «Лотус», уходя от столкновения с автомобилями, которые ехали впереди, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Lada Iskra, после чего врезался в остановочный павильон.

Водитель легкового автомобиля с травмами обратился за медицинской помощью.

Автобус следовал по маршруту № 258П. Прокуратура проверит исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок, в том числе в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспортного средства.