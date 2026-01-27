Уфимский университет вошел в топ-10 рейтинга региональных вузов цифровой экономики

Рейтинг позволяет выделить вузы с наиболее значимыми для цифровой экономики масштабами подготовки ИТ-кадров.

В этом году в топ-10 лучших региональных учебных заведений расположились следующие вузы:

1. Казанский федеральный университет (Казань) и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (Казань);

2. Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина (Екатеринбург).

3. Новосибирский национальный университет (Новосибирск).

4. Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск).

5. Университет Иннополис (Казань).

6. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (Белгород).

7. Уфимский университет науки и технологий (Уфа).

8. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Новосибирск).

9. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород).

10. Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск).