Радий Хабиров: «В 2027 году Уфимский кампус примет студентов»

«Работы идут своим чередом, все по графику. Точно могу сказать, что в 2027 году наш кампус примет студентов. А для этого уже в 2026 году мы должны завершить все основные строительные работы – внешние и внутренние. Уверен, это будет замечательное место», – сообщил глава региона.

Ранее премьер-министр правительства республики Андрей Назаров говорил о том, что Уфимский кампус «растет» на два этажа в месяц.

В 2025 году в Кампусе было зарегистрировано 36 резидентов, среди них пять вузов, РАН и 28 компаний. Работали 30 лабораторий, 11 инновационных пространств и семь партнерских центров.

Также в прошлом году открыли геномный центр и запустили «Школу 21+» с треками по искусственному интеллекту и биотехнологии.