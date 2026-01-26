В Уфе открыли большую школу в микрорайоне Затон-Восточный

Трехкорпусный центр расположен в микрорайоне Затон-Восточный, по улице Майора Доставалова, 4.

Новый центр образования может принять в одну смену до 1225 человек. Уже сегодня там начали обучение 585 учеников, а до конца недели туда переведут 1300 обучающихся лицея №46, в котором будет проведен комплексный капремонт. Таким образом, школа будет загружена в полную силу, в две смены.

В блоке А расположен корпус начальной школы. Блоки Б и В рассчитаны на проведение уроков для учеников 5-11 классов.

В центре есть столовая на 495 посадочных мест, два спортивных зала и два кабинета технологии с четырьмя мастерскими для девочек и мальчиков, два кабинета физики, кабинеты химии и биологии, состоящие из двух помещений для теории и практики, пять игровых и кружковых кабинетов, библиотека с читальным залом, две учительские, музей, конференц-зал и актовый зал.

55 учебных кабинетов полностью оборудованы интерактивными досками, доступ к Wi-Fi. Система безопасности школы включает турникеты, СКУД, пожарную и охранную сигнализации. Установлено 115 видеокамер, 13 из них – по периметру школы.