Наука и образование

В Башкортостане больше трети студентов учится на бюджете

Республиканское отделение Федеральной службы государственной статистики опубликовало отчет, приуроченный ко Дню студента.

Всего в вузах Башкортостана на начало 2025/2026 учебного года обучались 109 тыс. человек.

30,6 тыс. человек были зачислены, 18,4 тыс. выпустились. 95,5% студентов обучались в государственных организациях.

Самые популярные направления: образование и педагогические науки (2,5 тыс. человек), экономика и управление (2,3 тыс.), геология, горное и нефтегазовое дело (1,4 тыс.), клиническая медицина (1,2 тыс.) и машиностроение (1,2 тыс.).

39,2 тыс. человек обучались на бюджете. 79% из их получали стипендию.

64,2 тыс. человек обучались на бакалавриате, 20 тыс. – на магистратуре, 15,8 тыс. – на специалитете.

