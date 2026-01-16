Уфимский Кампус «растет» на 2 этажа в месяц

«Провел еженедельный обход и совещание по Межвузовскому кампусу. Стройка идет полным ходом, все сроки выдерживаем. В среднем поднимаем два этажа в месяц.

До февраля хотим завершить формирование стилобата, а дальше сосредоточимся на самих башнях - их у нас, напомню, семь», – сообщил Назаров в соцсетях.

В 2025 году в Кампусе было зарегистрировано 36 резидентов, среди них пять вузов, РАН и 28 компаний. Работали 30 лабораторий, 11 инновационных пространств и семь партнерских центров.

Также в прошлом году открыли геномный центр и запустили «Школу 21+» с треками по искусственному интеллекту и биотехнологии.