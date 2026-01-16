При поддержке Башкортостана восстановили старейшую школу города Красный Луч в ЛНР

Школу №7 в подшефном Башкортостану городе Красный Луч в Луганской Народной Республике закрыли из-за повреждений, полученных при обстреле в 2022 году.
Сегодня, 16 января, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что третья четверть для учеников школы №7 началась в родных стенах.
Сейчас в школе учатся более 200 детей, в том числе первоклассников.
«Наши строители разделили работы на несколько этапов. Полностью отремонтировали кровлю, входную группу, произвели внутреннюю отделку, заменили окна, наружные и внутренние инженерные сети и коммуникации, установили новую котельную.
Осталось немного – благоустроить территорию, оборудовать спортплощадку, отремонтировать фасад. В 2026 году сделаем и это.
Когда прошлым летом я был в этой школе, мы договорились, что поможем оборудовать кабинет физики. В ближайшее время привезем в Красный Луч все для этого необходимое», – рассказал Радий Хабиров.
