При поддержке Башкортостана восстановили старейшую школу города Красный Луч в ЛНР

Сегодня, 16 января, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что третья четверть для учеников школы №7 началась в родных стенах.

Сейчас в школе учатся более 200 детей, в том числе первоклассников.

«Наши строители разделили работы на несколько этапов. Полностью отремонтировали кровлю, входную группу, произвели внутреннюю отделку, заменили окна, наружные и внутренние инженерные сети и коммуникации, установили новую котельную.

Осталось немного – благоустроить территорию, оборудовать спортплощадку, отремонтировать фасад. В 2026 году сделаем и это.

Когда прошлым летом я был в этой школе, мы договорились, что поможем оборудовать кабинет физики. В ближайшее время привезем в Красный Луч все для этого необходимое», – рассказал Радий Хабиров.