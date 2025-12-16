Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В школах Башкортостана зимние каникулы продлятся 12 дней подряд

Традиционные зимние каникулы в школах республики стартуют 31 декабря и будут короче, чем в прошлом году.

Министр образования Башкортостана Ильдар Мавлетбердин сообщил о том, что отдых школьников продлится 12 дней подряд – с 31 декабря (среда) по 11 января (воскресенье) включительно.

«Вернуться за парты ребята смогут 12 января, в понедельник, отдохнувшими и полными сил для новых достижений.

Убедительно прошу родителей уделить особое внимание безопасности своих детей в этот период, а школьникам желаю провести эти дни с пользой: больше гулять на свежем воздухе, читать интересные книги, проводить время с семьёй и посещать культурные мероприятия», – написал министр в соцсетях.

Для сравнения, в прошлом учебном году период выходных у детей продлился с 29 декабря до 13 января.

