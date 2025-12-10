Андрей Назаров – о строительстве Уфимского кампуса: «Наша задача – не терять ни одного дня»

По итогам визита глава правительства отметил, что, несмотря на наступившие холода, работа кипит в круглосуточном режиме.

«На объекте сейчас трудятся порядка 650 человек. Практически завершены все участки стилобата, подрядчик вышел на заливку типовых этажей башен.

Параллельно ведем остекление фасадов стилобатной части, монтируются внутренние инженерные сети, в разгаре отделка помещений. Темпы хорошие, график – жесткий.

Продолжаем регулярно и тщательно инспектировать строительство, чтобы держать качество и сроки под контролем. Это один из ключевых проектов Башкортостана, и наша задача – не терять ни одного дня», – сообщил Назаров.