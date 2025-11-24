Ученый из Сербии стал почетным профессором БГПУ

Званием почетного профессора наградили гостя форума, доктора географии, ординарного профессора географического факультета Белградского университета, директора Центра Русского географического общества в Сербии Миролюба Милинчича.

Миролюб Милинчич приехал в Уфу впервые. На пленарном заседании форума он представил подробный доклад о работе центра РГО в Сербии. По его словам, Сербия планирует активно развивать сотрудничество с БГПУ им. Акмуллы.

«Я очень рад, что приехал в Уфу, и надеюсь, что наше сотрудничество будет многогранным и масштабным. В частности, Центр Русского географического общества каждый год реализует стажировки для россиян. Планируем продолжать совместные проекты.

География – это все: от геологии до идеологии. Президент России Владимир Путин на недавнем съезде РГО предложил объявить 2027 год Годом географии. Кроме того, стало известно, что в России будет построен музей географии. В Сербии такой музей уже есть. Приятно, что Россия уделяет географии такое большое внимание.

Сербия – дружественная и близкая по духу для россиян страна. При поддержке сербского отделения РГО проводится множество мероприятий, направленных на поддержание и развитие отношений двух стран.

В Белграде сейчас проходят Дни Эрмитажа и выставка о Петре Великом. Сербский Центр РГО уже в ближайшие дни будет проводить Географический диктант на многих площадках по всей стране. Мы очень интенсивно работаем и расширяем идеи Русского географического общества и русской культуры в Сербии. Кроме того, в следующем году в Белграде будет проходить конференция Кубанского государственного университета – мы всегда открыты к сотрудничеству и работе», – отметил Миролюб Милинчич в своей речи.