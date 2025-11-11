Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Наука и образование

Строительство Уфимского кампуса идет опережающими темпами

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров провел выездное совещание на площадке строительства Межвузовского студенческого кампуса в Уфе.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Сейчас возводится вторая очередь кампуса. Глава правительства рассказал, как продвигаются работы.

По его словам, стройка идет опережающими темпами: уже завершили работы по фундаменту, продолжают бетонировать и армировать стены и колонны. На пяти участках завершили укладку кровли стилобата, а в жилых башнях продолжаются работы по заливке монолитных конструкций верхней части стилобата.

Параллельно ведется работа в нескольких направлениях: начали внутреннюю отделку, идет прокладка инженерных сетей, в том числе системы вентиляции и кондиционирования, уже монтируют оборудование.

«Для рабочих по минус первому этажу мы запустили тепло. Процесс не останавливается ни на минуту, наша обязанность – обеспечить людям комфортные условия работы», – сообщил Андрей Назаров.

Самой высокой башней Уфимского кампуса станет «Альфа» – 29 этажей, у «Беты» будет 26 этажей, у «Гаммы» и «Дельты» – 18 и 11 этажей соответственно.

