Наука и образование

Студент из Башкортостана придумал, как бороться с борщевиком при помощи ИИ

Студент ИХТИ УГНТУ из Стерлитамака Владислав Шепелев выиграл грант в 500 тыс. рублей с проектом в области БПЛА.

Как сообщили в администрации Стерлитамака, Владислав Шепелев учится по направлению «Управление в технических системах» и разработал беспилотник для мониторинга и контроля распространения борщевика с помощью нейросети.

«Борщевик Сосновского – это не просто сорняк, а агрессивное и опасное растение, которое наносит огромный вред экологии и сельскому хозяйству. Мой БПЛА будет летать над полями, с помощью камер высокого разрешения и обученной нейросети находить заросли борщевика с точностью до 95-98%, строить карты его распространения и сможет точечно, с минимальным ущербом для окружающей среды распылять на него гербициды», – цитирует Шепелева мэрия города.

В институте Владислав познакомиться с различными проектами использования БПЛА для разных задач: от мониторинга лесов до распыления пестицидов. На данный момент он уже собрал дрон и создал нейросеть для выявления борщевика, то есть комплект практически готов к использованию.

