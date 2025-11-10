Андрей Назаров: «В Башкортостане не должно остаться школ с низким уровнем питания»

Андрей Назаров отметил снижение количества жалоб и нарушений в сфере школьного питания с начала года.

Премьер-министр назвал также учебные заведения, на которые стоит равняться в этом: по итогам федерального этапа всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2025» школа №29 Стерлитамака стала лучшей школьной столовой РФ, уфимская гимназия №115 вошла в топ-20, Рима Черненко из школы №7 Стерлитамака – в числе лучших поваров страны.

«Поручаю Минторгу и главам муниципалитетов: до конца I квартала 2026 года в Башкортостане не должно остаться школ с низким уровнем питания. Не исправили ситуацию – значит, будут определенные выводы», – сказал Андрей Назаров.

Дополнительной поддержкой для родителей стал механизм кешбэка, который стартовал в Уфе в сентябре: родители оплачивают питание через приложение, видят меню и историю покупок, получают часть денег обратно.