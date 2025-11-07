Уфимский ученый победил в конкурсе «Профессор года»

По итогам 2025 года в номинации «Химические науки» в конкурсе победил профессор УГНТУ Михаил Юрьевич Доломатов.

Михаил Доломатов является научным руководителем лаборатории углеродных технологий и спектроскопии в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ.

Доломатов – автор более 1200 научных работ и 90 патентов, создатель 25 монографий, среди которых – фундаментальные труды, известные каждому специалисту в своей области.

Его инновационные исследования легли в основу теории вещества с хаосом химического состава и заложили фундамент для нового направления в оптике и спектроскопии.