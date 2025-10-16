Радий Хабиров показал, как продвигается строительство уфимского кампуса

«Воспользовался небольшой паузой, чтобы зайти на стройку нашего будущего межвузовского кампуса. С каждым разом он все больше растет.

Здесь уже сделали стилобат, начинают формироваться первые контуры основных семи башен. На площадке – огромное количество кранов. Работа идет полным ходом», – прокомментировал глава региона это видео.

Самой высокой башней кампуса станет «Альфа» – 29 этажей, у «Беты» будет 26 этажей, у «Гаммы» и «Дельты» – 18 и 11 этажей соответственно.