Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Радий Хабиров показал, как продвигается строительство уфимского кампуса

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 16 октября, посетил стройплощадку масштабного проекта – уфимского межвузовского кампуса.

«Воспользовался небольшой паузой, чтобы зайти на стройку нашего будущего межвузовского кампуса. С каждым разом он все больше растет.

Здесь уже сделали стилобат, начинают формироваться первые контуры основных семи башен. На площадке – огромное количество кранов. Работа идет полным ходом», – прокомментировал глава региона это видео.

Самой высокой башней кампуса станет «Альфа» – 29 этажей, у «Беты» будет 26 этажей, у «Гаммы» и «Дельты» – 18 и 11 этажей соответственно.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: