В Башкортостане более 89% учителей – женщины

Согласно отчету Башстата, всего в республике в начале учебного сезона 2024-2025 годов насчитывалось 31,2 тыс. преподавателей. Из них 49,9% работали в городской местности, 50,1% – в сельской.

89,4% учителей – женщины. 62,5% педагогов работает в этой сфере 20 и более лет, 26,3% – от пяти до 19 лет.

В регионе только 8,9% учителей младше 29 лет, 16,5% – в категории 30-39 лет, 28% – 40-49 лет, 32,9% – 50-59 лет и 13,7% – 60 и более лет.