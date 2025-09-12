Радий Хабиров: «Мы строим один из лучших кампусов в России»

«За моей спиной – наш будущий Межвузовский студенческий кампус. Как и обещал, периодически показываю стройплощадку.

По-моему, он растет как на дрожжах. Уже появляются очертания основы башен. Работает огромное количество кранов – это одна из самых масштабных наших строек.

Каждый раз говорю нашим ребятам, школьникам – мы строим один из лучших кампусов в России. Дай нам Бог удачи и поддержки в этом очень хорошем деле», – подписал глава региона это видео в соцсетях.

Самой высокой башней кампуса станет «Альфа» – 29 этажей, у «Беты» будет 26 этажей, у «Гаммы» и «Дельты» – 18 и 11 этажей соответственно.