Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Радий Хабиров: «Мы строим один из лучших кампусов в России»

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил стройплощадку масштабного проекта – уфимского межвузовского кампуса.

«За моей спиной – наш будущий Межвузовский студенческий кампус. Как и обещал, периодически показываю стройплощадку.

По-моему, он растет как на дрожжах. Уже появляются очертания основы башен. Работает огромное количество кранов – это одна из самых масштабных наших строек.

Каждый раз говорю нашим ребятам, школьникам – мы строим один из лучших кампусов в России. Дай нам Бог удачи и поддержки в этом очень хорошем деле», – подписал глава региона это видео в соцсетях.

Самой высокой башней кампуса станет «Альфа» – 29 этажей, у «Беты» будет 26 этажей, у «Гаммы» и «Дельты» – 18 и 11 этажей соответственно.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: