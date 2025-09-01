Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

В школы Башкортостана пошли 45 тыс. первоклассников

Сегодня первое сентября, а значит, начало нового учебного года. В этом году в школы впервые пошли дети, рожденные в 2018-2019 годах.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров рассказал о том, что в этом году за парты сядут более 500 тыс. учеников, из них 45 тыс. – первоклассники.

К началу учебного года провели масштабную модернизацию 711 школ республики. Они получили современное оборудование для кабинетов основ безопасности и технологии.

На эти цели было выделено 203,5 млн рублей. На обеспечение учебниками – 1,2 млрд рублей, на бесплатное питание детей льготных категорий – 2,3 млрд рублей, из них 1,2 млрд – из регионального бюджета.

Колледжи республики примут 118 тыс. студентов, из них 30 тыс. – первокурсники. 206 тыс. заявлений подано в вузы Башкортостана – на 25% больше, чем в прошлом году.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: