В школы Башкортостана пошли 45 тыс. первоклассников

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров рассказал о том, что в этом году за парты сядут более 500 тыс. учеников, из них 45 тыс. – первоклассники.

К началу учебного года провели масштабную модернизацию 711 школ республики. Они получили современное оборудование для кабинетов основ безопасности и технологии.

На эти цели было выделено 203,5 млн рублей. На обеспечение учебниками – 1,2 млрд рублей, на бесплатное питание детей льготных категорий – 2,3 млрд рублей, из них 1,2 млрд – из регионального бюджета.

Колледжи республики примут 118 тыс. студентов, из них 30 тыс. – первокурсники. 206 тыс. заявлений подано в вузы Башкортостана – на 25% больше, чем в прошлом году.