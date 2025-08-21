Самая большая школа в ПФО откроется в Уфе

Нурдавлятов рассказал о том, что школа на 2200 мест, возводимая сейчас в Кузнецовском затоне, будет самой большой не только в Башкортостане, но и во всем ПФО.

«Сегодня у нас работы близятся к завершению, откроем учебное заведение в конце 2025 года.

В настоящее время там идет финишное благоустройство прилегающей территории, внутренняя отделка тоже движется к завершению.

Ситуацию мы мониторим, встречаемся с родителями в администрации района раз в месяц или в три недели, ситуацию рассказывают и заказчик, то есть управление капитального строительства, и генеральный подрядчик.

Уже директора выбрали, родители его знают и с ним общаются", – сообщил Нурдавлятов.