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Наука и образование

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Делегация специалистов Министерства нефти Ирака посетила уфимский вуз

Межвузовский кампус Уфы укрепляет международное сотрудничество с Ираком: один из резидентов Кампуса принял гостей из этой страны.

Фото: правительство Башкортостана

Иракские специалисты посетили Уфимский государственный нефтяной технический университет с деловым и образовательным визитом.

Поездку инициировал и организовал оператор месторождения Бадра, расположенного в провинции Васит на востоке Ирака. Встреча была направлена на укрепление международного сотрудничества и обмен передовым опытом в нефтегазовой отрасли.

Иракские специалисты глубоко ознакомились с организационными структурами, принципами управления и функционирования российских нефтегазовых предприятий.

Программа визита включала комплексное изучение ключевых аспектов работы отрасли: от особенностей экономического управления и правового регулирования до современных методов организации производства.

Также делегация прошла обучение по специально разработанной программе повышения квалификации: этот курс создан с учетом конкретных требований предприятия-оператора и направлен на обновление теоретических знаний и практических навыков специалистов, освоение новых методов решения производственных задач. Вся группа успешно аттестовалась в формате форсайт-сессии.

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