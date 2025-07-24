В правительстве показали, как продвигается строительство уфимского кампуса

По словам главы правительства, на площадке каждый день одновременно работают более 320 человек, 24 единицы техники.

«Сроки выдерживаем. Уже ведутся монолитные работы по устройству второго этажа башен и стилобатной части здания, заводятся наружные инженерные сети. Приступили к поднятию перегородок, начинаем закупать инженерное оборудование.

Уже угадываются контуры четырех башен. Самой высокой станет "Альфа" - у нее 29 этажей, у "Беты" - 26 этажей, у "Гаммы" и "Дельты" – по 18 и 11. Представляю, какие виды будут открываться студентам и преподавателям, которым здесь жить, учиться и работать», – сообщил Андрей Назаров.