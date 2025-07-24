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В правительстве показали, как продвигается строительство уфимского кампуса

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в соцсетях рассказал об одной из самых масштабных строек республики за последнее время – студенческом кампусе, который расположится в Уфе.

По словам главы правительства, на площадке каждый день одновременно работают более 320 человек, 24 единицы техники.

«Сроки выдерживаем. Уже ведутся монолитные работы по устройству второго этажа башен и стилобатной части здания, заводятся наружные инженерные сети. Приступили к поднятию перегородок, начинаем закупать инженерное оборудование.

Уже угадываются контуры четырех башен. Самой высокой станет "Альфа" - у нее 29 этажей, у "Беты" - 26 этажей, у "Гаммы" и "Дельты" – по 18 и 11. Представляю, какие виды будут открываться студентам и преподавателям, которым здесь жить, учиться и работать», – сообщил Андрей Назаров.

Фото опубликовал Андрей Назаров

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