Что изменится в школах Башкортостана в новом учебном году?

– С нового учебного года в школах России вводятся единые подходы к организации учебного процесса: учителя будут работать по утвержденным федеральным программам, с возможностью адаптации в рамках требований.

– Ограничат количество проверочных и контрольных – не более 10% от всех уроков по предмету.

– Ограничат по времени домашние задания в начальной школе: до одного часа в первом классе, до полутора – во втором и третьем, до двух часов – в четвертом классе. За соблюдением норм проследит школьная администрация.

– Историю с пятого по восьмой классы будут преподавать трижды в неделю, в классах с пятого по седьмой появится модуль «История края». Обществознание исключат из расписания шестого и седьмого классов. С 2026 года предмет останется только в девятом и 11 классах.

– С 2026 года по всей стране стартует программа оценки поведения учеников с первого по восьмой классы. Возможны три формата: пятибалльная, трехбалльная система или зачет/незачет.