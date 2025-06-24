Впервые в истории школьник из Башкортостана сдал ЕГЭ на 300 баллов

Об этом в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров, опубликовав фото Алексея Лобова.

Он сдал на 100 баллов ЕГЭ по физике, информатике и профильной математике. И еще получил 94 балла на экзамене по русскому.

«Поздравляю Алексея, его родителей и учителей с этим невероятным достижением!

К ЕГЭ парня готовили педагоги лицея Дмитрий Еникеев, Сергей Астафьев, Эдуард Нусратуллин и Эльмира Харрасова. В этом учебном заведении действительно сильный преподавательский состав. Но и сам Алексей – очень умный, талантливый, усердный парень. Пусть все у него сложится!» – написал Радий Хабиров.