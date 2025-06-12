В Уфе открыли образовательный центр «ПроДобро» для детей с ОВЗ

Изюминка центра – универсальный инклюзивный коворкинг-центр для профориентации и организации рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«У нас в республике есть учреждения для медицинской и социальной реабилитации детей с ОВЗ, в том числе – наш флагманский центр "Салют". Но нужно, чтобы этой работой занималось не только государство, но и гражданское общество, НКО, чтобы к ней подключался бизнес. "ПроДобро" – именно такая история.

Очень важно, что новый центр – это не просто стены. Это проект про душу. Если он, что называется, "полетит", распространим его на всю республику», – прокомментировал открытие центра Радий Хабиров.