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Наука и образование

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В Уфе открыли образовательный центр «ПроДобро» для детей с ОВЗ

Основная миссия проекта «ПроДобро» – поддержка семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, их социализация и адаптация, развитие и поддержка некоммерческих организаций, оказывающих благотворительную помощь детям в трудной жизненной ситуации.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Изюминка центра – универсальный инклюзивный коворкинг-центр для профориентации и организации рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«У нас в республике есть учреждения для медицинской и социальной реабилитации детей с ОВЗ, в том числе – наш флагманский центр "Салют". Но нужно, чтобы этой работой занималось не только государство, но и гражданское общество, НКО, чтобы к ней подключался бизнес. "ПроДобро" – именно такая история.

Очень важно, что новый центр – это не просто стены. Это проект про душу. Если он, что называется, "полетит", распространим его на всю республику», – прокомментировал открытие центра Радий Хабиров.

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