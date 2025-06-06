Три уфимских университета вошли в топ-100 лучших вузов России

Из Башкортостана в рейтинге наивысшую позицию занимает Уфимский государственный нефтяной технический университет – 40 место.

До этой строчки вуз добирался долго: в 2019 году УГНТУ занимал 56 строчку, в 2020 – 49, в прошлом году – 47.

Также улучшил позицию БГМУ – 72 строчка, в прошлом году была 75, в 2020 – 84.

Замыкает топ-100 УУНиТ, год назад дебютировавший в рейтинге с 95 позиции.

Лидируют в рейтинге, конечно, столичные вузы – МГУ, МГТУ имени Баумана и МФТИ.