Уфимский вуз получил более 80 млн рублей на создание современной учебной лаборатории

Благодаря победе в конкурсе УУНиТ получил грант на сумму более 80 млн рублей.

Эти деньги направят на создание современной учебной лаборатории «Прецизионная электрохимическая и электроэрозионная обработка деталей авиастроения», которая откроется на кафедре «Технология машиностроения».

«Основная цель проекта – формирование профессиональных компетенций при подготовке высококвалифицированных специалистов, способных решать производственные задачи, связанные с прецизионной электрохимической и электроэрозионной обработкой сложных деталей авиастроения. Наряду с опережающей подготовкой и переподготовкой кадров работа на площадке лаборатории позволит усовершенствовать технологии в данной отрасли», – прокомментировал доцент УУНиТ, руководитель лаборатории Рашид Агзамов.

Практическую подготовку в новой лаборатории до конца года пройдут свыше 100 студентов и еще более 200 инженеров предприятий региона в рамках дополнительного профессионального обучения.