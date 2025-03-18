Еще один вуз Башкортостана присоединился к программе «Приоритет 2030»

По словам главы региона, УГНТУ, БГМУ и УУНиТ успешно защитились в программе – это значит, что они снова получат федеральное финансирование.

Более того, к ним присоединился и Башкирский государственный аграрный университет, так что теперь в программе четыре вуза от республики.

«Это отличная новость. Считаю этот успех итогом нашей большой совместной работы с университетами, индустриальными и бизнес-партнерами. Спасибо всем причастным и в особенности – ректорам. Благодаря общим усилиям, прорываясь через огромную конкуренцию, мы занимаем важное место в системе высшей школы и науки России.

Я уже говорил, что вузы давно перестали быть просто кузницей кадров для разных отраслей экономики. Они двигают вперед науку, проводят уникальные, в том числе высокотехнологичные исследования, работают над внедрением разработок в производство, сотрудничают с ведущими предприятиями региона и страны.

Участие в программе "Приоритет 2030" позволит нам еще больше укрепить свои позиции как региона-лидера научно-технологического развития», – написал Радий Хабиров в соцсетях.