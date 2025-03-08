В Уфе дали старт строительству второй очереди кампуса Евразийского НОЦ

Это первая из семи башен, и с нее стартует вторая очередь реализации проекта, сдать которую планируют в декабре 2027 года.

Первую очередь запустили в феврале 2024 года, там уже в полном объеме развернуты образовательная, научная и просветительская деятельность. За год в кампусе провели 300 мероприятий, его посетило более 200 тыс. человек.

«Этот комплекс зданий станет настоящим украшением Уфы. Инфраструктуру высшей школы республики ждут фундаментальные изменения. Мы строим не просто общежития – мы создаем студенческую среду, пространство, где есть все возможности для получения качественного образования», – прокомментировал начало строительства Радий Хабиров.