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Наука и образование

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Стало известно, когда сдадут школу на 1225 мест в Глумилино

Глава Октябрьского района Антон Тарасов посетил стройку большой школы на 1225 мест в микрорайоне Глумилино.

Фото опубликовал Антон Тарасов

Фото опубликовал Антон Тарасов

По словам Антона Тарасова, уже завершаются устройство наружных и внутренних инженерных сетей, а также кладка перегородок.

На следующей неделе планируют приступить к монтажу оконных блоков.

«Этот объект является для нас крайне важным, поэтому буду регулярно контролировать ход работ. Открытие новой школы с нетерпением ждут многие дети и взрослые. Завершение строительства запланировано уже в этом году.

В то время как строители выполняют свою работу, мы активно занимаемся подбором специалистов для образовательного учреждения. Требуются учителя, воспитатели, педагоги-психологи и административный персонал», – написал Тарасов в соцсетях.

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