В Уфе директор «Центра стратегического развития науки» похитил 18 млн рублей на нацпроекте

В суде установлено, что в период с сентября по декабрь 2022 года руководитель организации заключил фиктивные договоры оказания услуг по проведению научно-исследовательских работ с организацией «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан».

Далее, подделав акты приемки выполненных работ, подсудимый произвел их оплату.

Таким образом он похитил свыше 18 млн рублей, выделенных на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Наука».

Суд счел мужчину виновным по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и части первой статьи 327 УК РФ (подделка официального документа).

Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворен иск прокурора о взыскании причиненного вреда.