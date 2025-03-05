Новая разработка уфимских ученых повышает прочность бетона и металла

Они создали на основе прототипа улучшенную и модернизированную установку по получению графеновой сажи и турбостратного графена из дешевого углеродного сырья.

Этот материал можно применять для создания новых композиционных материалов на основе резины и пластика. Разработка актуальна для многих отраслей: начиная от производства резиновых мячей, клюшек и покрытий в спорте, цемента и битума в строительстве, и заканчивая шинами и корпусами автомобилей и автобусов.

«В лаборатории графен синтезируют плазмохимическим методом: из возникающей электрической дуги получается плазма с температурой 4500-5000° (для сравнения, температура на поверхности Солнца – 5600°). В этих условиях в установке происходит атомизация молекул углеродного сырья, в результате чего атомы собираются в красивую конструкцию графена. Уникальность установки подтверждена тремя патентами, полученными в течение года», – сообщили в региональном Минстрое.

Что любопытно, в Rice University в Хьюстоне над аналогичной установкой трудятся несколько десятков человек, им помогают четыре университета и ряд структур. В лаборатории углеродных технологий и спектроскопии Центра углеродных технологий УГНТУ в Межвузовском кампусе ту же работу делают всего пять специалистов.