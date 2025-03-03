В школах Башкортостана пройдут парламентские уроки

Об этом сегодня, третьего марта, сообщила пресс-служба регионального парламента.

На уроках депутаты будут рассказывать о том, как формируется парламент, как принимаются государственные решения.

«Мы бы хотели, чтобы дети узнали что-то новое об органах власти не из учебника, а непосредственно от депутата – человека, который сам работает в этой системе и лично принимает участие в создании законов.

Школьники смогут задать депутатам вопросы, а парламентарии – поделиться своим опытом, рассказать о жизненном и профессиональном пути. Думаю, такая форма подачи материала – не из учебника, а от человека, на основе его личного опыта – будет интересна и надолго останется в памяти», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.