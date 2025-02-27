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Наука и образование

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Уфимский ученый получил престижную философскую премию

Философ, доцент Уфимского университета науки и технологий Рустем Вахитов стал лауреатом Евразийской философской премии.

Фото: Евразийский НОЦ

Фото: Евразийский НОЦ

Евразийская философская премия – то первая и пока единственная в стране премия федерального уровня, предназначенная для представителей российского философского сообщества, и Вахитов стал первым в республике ее лауреатом.

Он победил в номинации «За работу по истории русской философии» с монографией «Евразийство: Логос. Эйдос. Символ. Миф».

В совет премии входят 20 ведущих вузов России и ближнего зарубежья, а также Института философии РАН, центральных специальных журналов «Вопросы философии» и «Логос».

«Я благодарен совету премии, что среди множества достойных номинантов они выбрали мою кандидатуру. Считаю, что это высокая оценка не только моего личного труда, но и работы всего Уфимского университета и республики, которые я представлял на московской церемонии», – отметил Рустем Вахитов.

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