Уфимский ученый получил престижную философскую премию

Евразийская философская премия – то первая и пока единственная в стране премия федерального уровня, предназначенная для представителей российского философского сообщества, и Вахитов стал первым в республике ее лауреатом.

Он победил в номинации «За работу по истории русской философии» с монографией «Евразийство: Логос. Эйдос. Символ. Миф».

В совет премии входят 20 ведущих вузов России и ближнего зарубежья, а также Института философии РАН, центральных специальных журналов «Вопросы философии» и «Логос».

«Я благодарен совету премии, что среди множества достойных номинантов они выбрали мою кандидатуру. Считаю, что это высокая оценка не только моего личного труда, но и работы всего Уфимского университета и республики, которые я представлял на московской церемонии», – отметил Рустем Вахитов.