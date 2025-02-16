В уфимском вузе откроется кафедра ЮНЕСКО

Об этом сегодня, 16 февраля, в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Кафедра – совместный проект УУНиТ и геопарка "Янган-Тау", который в 2020 году первым на всем постсоветском пространстве вошёл в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

За эти годы наши ученые и специалисты накопили уникальный опыт, который востребован по всему миру. Недаром заявку на открытие кафедры поддержали ведущие профильные организации из 12 стран. В их числе – Китай, Вьетнам, Уругвай, ЮАР, Гана, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан.

Важно, что вместе с нашими преподавателями в УУНиТ будут работать крупные специалисты по геологии, биологии, истории, лингвистике, экологической безопасности из разных стран.

Планируем, что, кроме подготовки кадров, кафедра будет заниматься исследованиями в области сохранения геологического и биологического разнообразия, устойчивого туризма и сохранения этнокультурной идентичности», – подписал Хабиров это видео.

Фото на обложке опубликовал Радий Хабиров