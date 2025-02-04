В правительстве Башкортостана перечислили города с лучшим школьным питанием

«Лучше всего школьное питание в Башкортостане организовано в Уфе, Нефтекамске, Альшеевском, Белокатайском и Кармаскалинском районах. Это не значит, что другие не справляются. Но в названных муниципалитетах практически ни одного нарекания.

И такая картина должна быть по всей республике. Об этом сегодня говорил с главами городов и районов. Вопросы организации и качества школьного питания выносим на повестку регулярно, так как считаем это очень важным для хорошего самочувствия наших детей и, соответственно, для образовательного процесса.

Поручил Минторгу, Минобру республики и муниципалитетам усилить работу по соблюдению требований нормативных правовых актов в сфере школьного питания», – рассказал Назаров.

По словам главы правительства, после новогодних каникул специалисты Управления социального питания 37 раз выехали в детские сады и школы, из них четыре раза – по обращениям родителей. Кроме того, аккредитованная лаборатория Испытательного центра отобрала 185 проб готовых блюд и продуктов. Если сравнивать с прошлым годом, динамика положительная, количество выявленных нарушений стабильно сокращается.