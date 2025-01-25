В Башкортостане почти половина студентов учится на бюджете

Согласно отчету Башстата, в 2024/2025 учебном году из вузов республики уже выпустились 19,1 тыс. бакалавров (65,2%), магистров (20,4%) и специалистов (14,4%).

Только начали путь студента 28,8 тыс. юношей и девушек. Продолжают обучение 106,5 тыс. человек, из них 46,2% на бюджетных местах.

96,2% студентов обучаются в государственных организациях. Среди бюджетников 81,8% студентов получали стипендию.

Несколько лет подряд наиболее популярными направлениями для поступления были Образование и педагогика, Клиническая медицина и Экономика и управление.

С 2021/2022 учебного года число абитуриентов, выбиравших клиническую медицину, выросло в 2,2 раза.