В Минобре объяснили, при какой температуре школьники Башкортостана могут оставаться дома

Как сообщает министр образования Башкортостана Ильдар Мавлетбердин, занятия отменяются при следующих температурах.

Сельские школы:

начальные классы – -23˚;

среднее звено (с пятого по девятый классы) – -25˚;

старшие классы – -30˚.

Городские школы:

начальные классы – -25˚;

среднее звено – -27˚;

старшие классы – -32˚.

«Школа работает при любой температуре наружного воздуха, и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом погодных условий.

Уважаемые коллеги, необходимо организовать контроль за тепловым режимом в зданиях, температура воздуха в учебных помещениях не должна быть ниже 18˚ по санитарным нормам», – добавил Мавлетбердин.