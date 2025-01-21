В Минобре объяснили, при какой температуре школьники Башкортостана могут оставаться дома

В связи с надвигающимся на республику резким похолоданием региональный Минобр выпустил памятку об условиях, при которых могут быть отменены школьные занятия.
Как сообщает министр образования Башкортостана Ильдар Мавлетбердин, занятия отменяются при следующих температурах.
Сельские школы:
начальные классы – -23˚;
среднее звено (с пятого по девятый классы) – -25˚;
старшие классы – -30˚.
Городские школы:
начальные классы – -25˚;
среднее звено – -27˚;
старшие классы – -32˚.
«Школа работает при любой температуре наружного воздуха, и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом погодных условий.
Уважаемые коллеги, необходимо организовать контроль за тепловым режимом в зданиях, температура воздуха в учебных помещениях не должна быть ниже 18˚ по санитарным нормам», – добавил Мавлетбердин.
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