В Башкортостане могут отменить ЕГЭ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с NEWS.ru заявил, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался, о чем говорит пересмотр некоторых правил его сдачи, а также начало дискуссии об интегральной системе оценки знаний школьников.

Он выразил убежденность в том, что в итоге Россия все же откажется от ЕГЭ, так как такой формат «убил интегральность, убил комплексный подход, убил возможность многогранной оценки знаний, глубины знаний, возможности мыслить».

Впрочем, убрать единый госэкзамен предлагали уже много раз – но пора не разработана достойная альтернатива, которая проверяла бы знания школьников по единой системе и давала бы шанс ученикам поступать в вузы в других регионах.

Ранее в декабре помощник президента Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков говорили о том, что ЕГЭ останется в системе образования.