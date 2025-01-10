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Наука и образование

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В Башкортостане стартует Всероссийская олимпиада школьников

Всероссийская олимпиада школьников – это самое масштабное и престижное интеллектуальное состязание, которое ежегодно проводится по 24 учебным предметам. Площадками проведения олимпиады в 2025 году станут вузы и государственные школы Башкортостана.

Фото опубликовал Ильдар Мавлетбердин

Фото опубликовал Ильдар Мавлетбердин

В региональном этапе ВсОШ примут участие более 5500 старшеклассников – об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования региона Ильдар Мавлетбердин.

Первым предметом на региональном этапе станет олимпиада по искусству (МХК), которая состоится уже завтра, 11 января, в Республиканской гимназии-интернате имени Газиза Альмухаметова.

Победители и призеры олимпиады получают возможность поступления в любой вуз страны без вступительных экзаменов по профилю предмета.

При поступлении в вузы Башкортостана им будет выплачиваться повышенная стипендия. Кроме того, победители смогут претендовать на премию главы республики, которая выросла до 300 тыс. рублей.

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